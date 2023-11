VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Wie die Polizei das nächste VfB-Heimspiel angeht

1 Stein des Anstoßes: Aus Sicht der VfB-Ultras befanden sich beim Heimspiel gegen Dortmund zu viele Einsatzkräfte am Carl-Benz-Center. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Nach den Vorkommnissen bei den VfB-Heimspielen gegen Union Berlin und Borussia Dortmund wird gegen Werder Bremen eine Vielzahl von Polizeibeamten rund um die MHP-Arena im Einsatz sein. Gegen einige Fans wurde im Vorfeld ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen.











Offiziell will man am Donnerstag im Polizeipräsidium Stuttgart nicht bestätigen, dass die Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart gegen Bremen zu einem Hochrisikospiel hochgestuft wurde. Das Gerücht, das in Fankreisen kursiert, wird aber auch nicht dementiert. „Wir sehen eine gewisse Brisanz aufgrund der Vorkommnisse an den letzten beiden Heimspielen“, sagt Polizeisprecher Timo Brenner. Er bestätigt, dass die Stadt auf Antrag der Polizei gegen Personen, die in der Vergangenheit mit gewalttätigen Handlungen aufgefallen seien, Aufenthaltsverbote ausgesprochen habe. Darüber hinaus äußere man sich aber nicht zu polizeitaktischen Maßnahmen. Er kündigt jedoch an, dass „aufgrund der allgemeinen abstrakten Gefährdungslage – wie auch schon bei vergangenen Partien – Polizeibeamte mit besonderer Schutzausrüstung und Bewaffnung sichtbar sein“ werden.