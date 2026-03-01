VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

11 Mit Knalleffekt: Jamie Leweling erzielt seine Ligatore Nummer sechs und sieben in der laufenden Saison. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Elf von Sebastian Hoeneß gewinnt mit 4:0 und untermauert ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Rang. Dabei glänzt vor allem die Offensive.











Noch einmal lief der Ball. Schnell und präzise. Von Angelo Stiller zu Atakan Karazor, der Tiago Tomas schickte. Noch ein Pass in die Tiefe – und Nikolas Nartey traf zum 4:0-Endstand in der Nachspielzeit. Leicht sah das aus, was der VfB Stuttgart an diesem Sonntagnachmittag bot. Beste Fußballunterhaltung. Mit Spielwitz und schönen Kombinationen, mit Tempo und sehenswerten Toren. Vor allem im ersten Abschnitt wurde der VfL Wolfsburg auseinandergenommen, was die Treffer von Doppeltorschütze Jamie Leweling (30./42.) und Deniz Undav (21.) belegen.