Warum der VfB am Tiefpunkt angelangt ist

8 Das tut weh: Tiago Tomas ist mit dem VfB Stuttgart auf dem letzten Tabellenplatz gelandet. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Bruno Labbadia steht auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Doch nicht nur diese Entwicklung lässt die Stimmung bei den Fans kippen.















Link kopiert

Es ist ein schwerer Gang gewesen. Für alle Spieler des VfB Stuttgart und den Trainer Bruno Labbadia. Pfiffe hallten ihnen nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg von den Rängen der Mercedes-Benz-Arena entgegen. Der Fußball-Bundesligist steckt tiefer denn je in dieser Saison im Abstiegskampf – und in der Tabelle ist der VfB am Ende angelangt.