Mutlose VfB-Elf – so ist der Abstieg nicht zu verhindern

8 Auf dem harten Boden der Tatsachen: Silas Katompa liegt mit den VfB Stuttgart auf dem letzten Tabellenplatz. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Bruno Labbadia tritt im Abstiegskampf zu zögerlich auf, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina. Das ist nicht nur eine Qualitätsfrage.















Eins, drei sechs – das ist die Bundesliga-Bilanz mit Bruno Labbadia in 2023. Einen Sieg hat der VfB Stuttgart mit dem im vergangenen Dezember verpflichteten Trainer bislang eingefahren, drei Unentschieden geholt und in zehn Spielen sechsmal verloren. Nun mit 0:1 gegen den VfL Wolfsburg. Eine weitere Enttäuschung bedeutet das im Kampf um den Klassenverbleib. Sprachlos waren zunächst sogar Labbadia und Fabian Wohlgemuth. In der Trainerkabine herrschte nach dem Schlusspfiff erst einmal Schweigen, wie der Sportdirektor berichtete. Dann wurde damit begonnen, den schwachen und zögerlichen Auftritt aufzuarbeiten.