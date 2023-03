8 VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth muss nach dem Spiel gegen Wolfsburg Fragen zum Trainer beantworten. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie gegen den VfL zurück. Foto: Baumann

Nach dem 0:1 des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart das Team vom VfL Wolfsburg. Nach einer enttäuschenden Vorstellung unterlag die Mannschaft von Bruno Labbadia nach einem Treffer des früheren Stuttgarters Omar Marmoush (56.) mit 0:1. Dadurch rutsche der VfB auf den letzten Tabellenplatz ab. Kurz vor Schluss kam es noch zu einem Aufreger, als Enzo Millot Wolfsburgs Sebastiaan Bornauw mit einem Schuss am Arm traf und die Stuttgarter vergeblich Elfmeter forderten. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Bruno Labbadia: „In der ersten Halbzeit haben wir nicht den Zugriff bekommen. Wir wollten Wolfsburg von Anfang an total unter Druck setzen, das ist uns leider nicht gelungen. Viele Zwitterbälle haben wir heute verloren. In der zweiten Halbzeit wollten wir viel mutiger vorne angreifen. Aber erst nach dem Tor und den vier Wechseln haben wir den Zugriff bekommen, den wir schon viel früher haben wollten. Wir waren ein paar Mal dran, haben aber nichts Zwingendes herausgespielt. Die Tabellensituation ist natürlich nicht schön, vor allem angesichts der Länderspielpause. Was meinen Job betrifft, mache ich mir keine Gedanken.“

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac: „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Es war kein einfaches Spiel, weil der VfB zuletzt Fortschritte gemacht. Wir haben nichts zugelassen und haben mit der schlechtesten unserer Chancen getroffen.“

VfB-Abwehrspieler Josha Vagnoman: „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen, da muss mehr kommen. Nach dem 0:1 kippt das Spiel auf unsere Seite, aber wir hatten zu wenig Zug zum Tor. Auf dem Platz war die Szene kurz vor Schluss für mich ein Handspiel. Wenn ich die Fernsehbilder sehe, dann war es kein Elfmeter. Für mich persönlich kam die Einladung zur deutschen Nationalmannschaft ein wenig überraschend, ich habe erst am Donnerstagabend davon erfahren.

Wolfsburg-Kapitän Maximilian Arnold: „Es war ein verdienter Sieg. Koen Casteels musste letztlich nur einen Ball halten. Dennoch ist es nicht so einfach, hier zu gewinnen. Nach 26 Spieltagen ist die Tabelle nicht in Stein gemeißelt. Der VfB ist eine sehr junge Mannschaft, da gehen dir im Abstiegskampf viele Dinge durch den Kopf.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth:„Zuletzt waren ja häufig die Leistungen in Ordnung und nur die Ergebnisse nicht gut. Heute war beides fragwürdig. Der Blick auf die Tabelle ist nicht schön, aber morgen geht es mit harter Arbeit weiter. Die Frage zum Trainer steht nicht zur Debatte. Für die Pfiffe der Fans habe ich Verständnis – nach so einem Spiel haben sie nicht unrecht.“

