5 Tradition vor dem ersten Bundesliga-Spiel der Saison: Karawane Cannstatt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel einer Saison gibt es eine Tradition bei den VfB-Fans: Die Karawane Cannstatt. Auch vor dem Heimspiel gegen Bochum zog man wieder gemeinsam von Bad Cannstatt aus zum Stadion.















Egal wie der Trainer heißt, in welcher Liga der VfB spielt und welcher Gegner zu Gast ist – am ersten Spieltag ist eines sicher: Die Karawane Cannstatt zieht zum Stadion. Seit vielen Jahren wird der gemeinsame Stadionmarsch von den Fans selbst organisiert und angemeldet. So auch in diesem Jahr. Treffpunkt für die Massen war der Kreisverkehr vor dem Cannstatter Carré.

Tausende VfB-Fans sammelten sich dort ab der Mittagszeit. Ab 13.30 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung Richtung Stadion – alle Anhänger versammelten sich hinter einer großen Fahne mit dem Schriftzug „Für immer Neckarstadion“.

Nach rund einer halben Stunde kam der Fanmarsch am Stadion an. Unter der Brücke zu Hanns-Martin-Schleyer-Halle machte man noch einmal Halt, ehe sich die Menschenmassen auf die neuen Eingänge der Arena verteilten.