11 Chris Führich (li.) und Dan-Axel Zagadou hatten am Samstag gegen den VfL Bochum gleich mehrfach Grund zum Jubeln. Foto: Baumann

Der VfB startet nach turbulenten Tagen überzeugend in die neue Saison. Überbewerten sollte man den Sieg gegen den VfL Bochum aber aus mehreren Gründen nicht, meint unser Reporter David Scheu.















Link kopiert

So ganz klar war ja nicht, wo der VfB Stuttgart vor dem Ligaauftakt nun genau steht. Der plötzliche Abgang von Kapitän Wataru Endo hatte in den Tagen vor der Partie gegen den VfL Bochum die Schlagzeilen bestimmt – und Fragen aufgeworfen. Verunsichert die Personalie das Team? Und kann der VfB seinen Anführer und Leistungsträger teamintern überhaupt ersetzen? Die Antwort am Samstag hätte klarer nicht ausfallen können: Sie konnte.