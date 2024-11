VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Ein Chance für Woltemade – so will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Ein Chance für Woltemade – so will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Platz elf ist zu wenig für die Ansprüche von Trainer Sebastian Hoeneß und des VfB. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Gegen den VfL Bochum soll für den VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) der vierte Saisonsieg her. Wen Trainer Sebastian Hoeneß gegen das Schlusslicht spielen lässt, das erfahren Sie hier.











Link kopiert

Zwar hängt der VfB durch die vielen Verletzten personell mächtig in den Seilen, bekommt für das Heimspiel gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) aber dennoch eine Mannschaft auf den Platz, die gegen das bisher sieglose Schlusslicht der klare Favorit ist. Der vierte Saisonsieg soll daher her für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß, das als aktuell Elfter in der Tabelle nach oben klettern will.

Und dies auch ohne die verletzten oder erkrankten Spieler Deniz Undav, El Bilal Touré, Anrie Chase, Ameen Al-Dakhil, Jamie Leweling, Dan-Axel Zagadou und Luca Raimund, zu denen sich noch ein angeschlagener Angelo Stiller gesellt.

„Die Mannschaft hat gegen Leverkusen gezeigt, dass sie wieder lebt. Das hat Dieter Hecking geschafft“, sagt VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß über die Bochumer. „Es ist ein anderer VfL, als er es noch vor ein paar Wochen war.“ Dennoch will man beim VfB den Fokus auf die eigene Leistung legen. „Ich hoffe auf dieselbe Energie wie beim letzten Heimspiel, allerdings mit weniger Gegentoren“, sagt Hoeneß mit Blick auf das 2:3 gegen Frankfurt.

Auf wen der Stuttgarter Trainer im Duell mit dem Schlusslicht setzen wird? In unserer Bildergalerie sehen Sie die wahrscheinliche Anfangsformation des VfB an diesem Samstag gegen den VfL Bochum.