VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Der Glaube an die Flügelflitzer kehrt beim VfB zurück

7 Der VfB-Stürmer Justin Diehl möchte nach seinem ersten Bundesligator am liebsten abheben. Foto: Baumann

Die beiden VfB-Profis Chris Führich und Justin Diehl verbindet nicht nur der jeweilige Torerfolg gegen den VfL Bochum. Es herrscht eine besondere Beziehung vor.











Link kopiert

So sieht also ein Originaltor des VfB Stuttgart aus. Von vorne bis hinten ausgetüftelt, von hinten bis vorne durchkombiniert. Entworfen vom Chefdesigner an der Taktiktafel, planvoll umgesetzt von einer Reihe von Spielern. Ausgehend vom Torhüter Alexander Nübel und abgeschlossen von Stürmer Justin Diehl. Wer sich also ein Bild machen will, wie Fußball à la VfB aussieht, braucht sich nur den Treffer zum 2:0-Endstand gegen den VfL Bochum anzuschauen. Schnell, präzise, erfolgreich – spanisches Tiki-Taka auf die schwäbische Art.