Nach dem 5:0 des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum und dem damit verbundenen Sprung an die Tabellenspitze haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team des VfL Bochum. Und das in überzeugender Manier. Das 5:0 bedeutet den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir sind zufrieden mit Ergebnis und dem Spiel. Es startete mit einem Schreckmoment. Danach haben wir das Spiel in die Hand genommen. Das war das Ziel. Wir wollten keine offene Partie zulassen, nicht offen agieren, keine Konter und Umschaltsituationen zulassen. Offensiv waren wir anfangs fahrig. Aber dann wurden wir ruhiger, machen die Tore.

Nach dem Wiederbeginn war das Spiel kurz offen, in diese Phase rein machen wir das dritte. Danach lief alles für uns. Manchmal gibt es solche Spiele, die laufen dann einfach in deine Richtung. Unterm Strich war es eine richtig gute Leistung. Doch es wird jetzt darum gehen, das richtig einzuordnen. Und da werde ich der erste sein. Und ich denke auch, dass die Fans ein gutes Gespür haben. Wir sollten alle demütig mit der Situation umgehen. Es gibt kein Grund zu überdrehen.“

VfL-Trainer Thomas Letsch: „Da gibt’s heute nicht so viel zu sagen. So darf man sich bei einem Bundesligaauftakt nicht präsentieren. Wir haben alles vermissen lassen und unsere Prinzipien nicht auf den Platz gebracht. Eigentlich müssen wir uns entschuldigen bei allen mitgereisten Fans.“

VfB-Kapitän Waldemar Anton: „Das war ein Auftakt nach Maß. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und waren eiskalt vor dem Tor. Heute sind alle mit Leistung vorangegangen und es ist auch so, dass wir mehrere Kapitäne haben. Nicht nur mich. Es ist gut, wenn von vielen Seiten Input kommt. So wie von Serhou,der uns alle in den Kreis gerufen hat und was zu sagen hatte. So muss das sein. Aber bei aller Freude über den guten Start müssen wir das alles auch richtig einordnen und dann auf die nächste Aufgabe fokussieren.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war ein sehr gutes Spiel. Wir haben über weite Strecken unser Potenzial auf den Platz gebracht und keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen lassen. Gut war auch, dass wir den Abgang von Wataru aufgefangen und die Verantwortung auf vielen Schultern aufgeteilt bekommen haben. Wir freuen uns, ganz klar. Aber zu einem Gewinner-Mindset gehört auch, solche Spiele richtig einzuordnen. Deswegen geht ab morgen der Fokus auf Leipzig.“

