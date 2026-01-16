VfB Stuttgart gegen Union Berlin: Ultras sammeln Spenden für Kältebus

1 DRK-Mitarbeiterinnen des DRK-Kältebusses in Stuttgart im Einsatz. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) bestreitet der VfB Stuttgart sein Heimspiel gegen Union Berlin und läutet damit seine Rückrunde ein. Im Vorfeld dieser Partie starten die VfB-Fans der Ultra-Gruppierung Schwaben Kompanie eine Spendenaktion mit dem Kältebus Stuttgart des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Der Kältebus des DRK ist ein ehrenamtliches Hilfsangebot für wohnungslose Menschen und seit 2013 in den Wintermonaten im Stadtgebiet im Einsatz. Die Bedürftigen werden mit Tee und Suppe versorgt, zudem werden bei Bedarf Schlafsäcke, Decken und Kleidung ausgegeben.

An der Mercedesstraße wird am Sonntag gegenüber des Stadions auf Höhe der Haupttribüne ein Stand aufgebaut. Dort werden die Spenden von 13 bis 15 Uhr entgegengenommen.

Gesammelt werden gezielt Lebensmittel. Snacks, Müsliriegel, Fertigsuppen, Salzkekse oder andere kleine Stärkungen können von den Spendern und Spenderinnen bei der Schwaben Kompanie abgegeben werden. Als weitere Kriterien gelten: Die Nahrungsmittel müssen originalverpackt und mindestens bis April haltbar sein.

Ultras – nicht nur die Schwaben Kompanie – engagieren sich häufig karitativ. So war etwa das Commando Cannstatt während der Corona-Pandemie oder bei Naturkatastrophen ehrenamtlich im Einsatz.