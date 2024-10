VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Ist der VfB entschlüsselt?

1 Jeff Chabot erledigt seine Kernaufgaben in der Abwehr gut, im Spielaufbau hat der VfB-Spieler aber noch Luft nach oben. Foto: Baumann

Die Gegner stehen gerne tief, um die Stuttgarter ihrer Stärke zu berauben. Der Trainer Sebastian Hoeneß ist nun nicht nur gegen die TSG Hoffenheim gefordert, neue Lösungen zu finden.











Der VfB Stuttgart hat es mit allen Mitteln versucht. Von der rechten Seite und vom linken Flügel her, mit hohen Flanken und flachen Hereingaben, mit Weitschüssen und Tempodribblings. Doch die Spieler von Trainer Sebastian Hoeneß brachten den Ball einfach nicht mehr durch das Nadelöhr, das ihnen die Prager im eigenen Strafraum gewährten. Trotz aller Überlegenheit. Und es braucht nicht viel Fantasie dafür, um sich vorzustellen, dass sich dieser Champions-League-Abend gefühlt nun häufig für den VfB wiederholen wird: ein Gegner, der das Stuttgarter Spiel mehr verhindern als das eigene gestalten will. Ein Kontrahent, der sich so organisiert, dass die Defensivreihen eng stehen, um sich selbst Raum für Konter zu geben.