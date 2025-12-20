VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: „Irgendwie hat es mit dem Endprodukt nicht geklappt“

12 TSG-Torhüter Oliver Baumann tröstet VfB-Stürmer Deniz Undav. Foto: Baumann

Nach dem 0:0 des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen das Team der TSG Hoffenheim gespielt. Es war ein intensiv geführtes, nickliges Spiel mit Feldvorteilen für den VfB, aber ohne Tore. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es war ein sehr intensives, sehr umkämpftes Spiel mit harten Duellen. In der zweiten Halbzeit waren wir am Drücker. Es wäre in Ordnung gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Wir hatten einige Situationen im letzten Drittel, die wir leider nicht im Tor untergebracht haben. Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und eine starke Halbserie gespielt. Wir sind in allen drei Wettbewerben noch voll dabei. Jetzt werden wir regenerieren und haben eine super Ausgangsposition im neuen Jahr.“

TSG-Trainer Christian Ilzer: „Beide Mannschaften haben sich über weite Strecken neutralisiert. Wir wollten Stuttgart nicht in ihr Positionsspiel kommen lassen. Ich glaube, sie können jeden Stuttgarter fragen, der sagen wird, dass ihm das Spiel gegen uns heute keinen Spaß gemacht hat. Über das gesamte Spiel war der VfB das chancenstärkere Team, vor allem gegen Ende der Partie. Am Ende fahren wir zufrieden mit dem Punkt nach Hause. In der Tabelle finden wir uns zu Weihnachten in sehr elitärer Gesellschaft.“

VfB-Spieler Jeff Chabot: „Es war das erwartet schwere Spiel, wir nehmen verdient den Punkt mit. Jetzt heißt es kurz durchschnaufen und dann im neuen Jahr schnell wieder Spannung aufbauen und anknüpfen.“

„Der VfB ist eine super Mannschaft“

VfB-Spieler Deniz Undav: „Wir hätten viel, viel mehr Chancen kreieren können. Irgendwie hat es mit dem Endprodukt nie geklappt. Die Hoffenheimer machen einen sehr guten Job. Das ist eine sehr gute, junge Mannschaft. Sie laufen viel, sind sehr zweikampfstark und haben uns alles abverlangt. Aber ich glaube, dass wir heute nicht so ein gutes Spiel gemacht haben, wie wir das wollten. Wenn wir einen besseren Tag haben, kann das anders aussehen. Ich hoffe auf eine gute Rückrunde, die genauso gut läuft wie die bisherige Saison. Wir wollen im DFB-Pokal und in der Europa League alles geben. Letztes Jahr sind wir auch gut reingestartet in den zweiten Teil der Saison und haben dann verkackt. Wir dürfen den gleichen Fehler nicht zweimal machen.“

TSG-Spieler Grischa Prömel: „Der VfB ist eine super Mannschaft. Da muss man alles auf dem Platz lassen. Das haben wir heute getan. Das war nicht unbedingt so, wie wir uns das Spiel vorgestellt hatten. Der VfB hatte ein Chancenplus. Die endgültige Qualität entscheidet solche Spiele. Die hat uns heute gefehlt. Wir waren ein Stück weit zu unsauber, haben zu viele Zweikämpfe verloren, wo es dann gefährlich werden kann. Trotzdem: Ein Punkt in Stuttgart ist okay.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Es war der erwartet schwere Gegner. Die Hoffenheimer haben gezeigt, dass sie zu den besten Mannschaften in der Bundesliga gehören. Sie spielen auch hart. Es hat deshalb etwas gedauert, bis wir besser in Tritt gekommen sind. Nach der Pause waren wir näher an einem Tor dran.“

