VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Der VfB lernt auch auf die harte Tour
12
Die VfB-Spieler Deniz Undav und Jamie Leweling (rechts) haben einigen Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter Daniel Siebert. Foto: Baumann/Volker Mueller

Trotz der ständigen Fouls lässt sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nicht völlig aus dem Tritt bringen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Es hat genervt. Die Spieler auf dem Platz, den Sportchef auf der Tribüne und den Trainer an der Seitenlinie. Immer wieder diese Fouls. Klein und nicklig sind sie oft gewesen, mit dem einzigen Zweck: den Spielfluss des VfB Stuttgart zu unterbinden. Den Fußballprofis der TSG Hoffenheim ist das auch häufig gelungen. Im ersten Abschnitt besser als im zweiten, als die Elf von VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß nah am Siegtor war.

