Chris Führich (li.) und der VfB hatten gegen die TSG Balingen (im Bild Tim Wöhrle) die meiste Zeit alles im Griff.

Ohne große Mühe besiegt der VfB den Regionalligisten aus Balingen. Kein Gradmesser für die Bundesliga also? Nicht ganz, findet Sebastian Hoeneß. Vor allem eines will der Trainer mitnehmen ins Duell mit dem VfL Bochum.















Ganz am Ende kam doch nochmal ein bisschen Spannung auf im Stadion an der Kreuzeiche. Nicht aufgrund des Ergebnisses, der VfB Stuttgart stand in der Schlussphase längst als Sieger des Erstrunden-Duells im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen (4:0) fest. Aber: Auf einmal zog ein Gewitter über Reutlingen hinweg – und ganz sicher war es kurzzeitig nicht, ob die Partie regulär ohne Unterbrechung beendet werden konnte. Sie konnte schließlich, Schiedsrichter Robert Kampka pfiff pünktlich ab. Und die VfB-Fans jubelten und hüpften klatschnass im Regen auf der nicht überdachten Gegengerade.