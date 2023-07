Online und in Balingen vor Ort – so gibt es die Tickets für den DFB-Pokal

1 An Sitzplatz-Tickets auf der Reutlinger Haupttribüne für das DFB-Pokal-Spiel zu kommen, ist nicht ganz einfach. Foto: imago/ /Sascha Walther

Am Donnerstag startet der Vorverkauf für das Pokalduell. Balinger Neumitglieder haben kurzfristig Chancen – und ob es überhaupt zu einem freien Verkauf kommt, ist fraglich. Die Details im Überblick.















In gut vier Wochen kommt es zum württembergischen Duell im DFB-Pokal, wenn die TSG Balingen in der ersten Runde im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion auf den VfB Stuttgart trifft. Keine alltägliche Konstellation, kein alltägliches Spiel – und eines, bei dem die Nachfrage nach Tickets das Angebot (13 400 Plätze) bei Weitem übersteigen dürfte. An diesem Donnerstag startet der Verkauf. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie läuft der Verkauf des VfB-Kontingents?

Jedes VfB-Mitglied ist berechtigt, zwei Stehplatztickets in Block 3 auf der Gegengerade zu erwerben (15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kind 8 Euro). Der Verkauf erfolgt ausschließlich online über den Ticketshop der TSG Balingen und startet an diesem Donnerstag um 10 Uhr. Auch auf der VfB-Homepage wird dann ein Link zur Seite freigeschaltet.

Wo und wann verkauft die TSG Balingen die Tickets?

Die Balinger starten zeitgleich am Donnerstag um 10 Uhr – mit einer Besonderheit: Tickets können nur persönlich am Stadion in Balingen gekauft werden. Möglich ist das am Donnerstag (10 bis 21 Uhr), Freitag (10 bis 16 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (jeweils 8 bis 12 Uhr). Danach endet die erste Verkaufsphase.

Wer ist ab Donnerstag in Balingen kaufberechtigt?

Sitzplätze gibt es in der ersten Phase nur für Balinger Dauerkarten-Inhaber – je zwei pro Person. Die Preise liegen zwischen 30 und 35 Euro (ermäßigt 25 bis 30 Euro). Stehplätze können ehrenamtliche Helfer, Jugendspieler und -trainer sowie Mitglieder erwerben. Auch hier liegt das Limit bei zwei Tickets. Es handelt sich um Plätze hinter den beiden Toren, da auf der Gegengerade die VfB-Fans untergebracht sein werden.

Haben Balinger Neumitglieder kurzfristig Chancen auf Tickets?

Ja. Wer bei der TSG jetzt noch Mitglied wird, ist ebenfalls kaufberechtigt: Die ersten 500 Neumitgliedschaften – gerechnet ab der Veröffentlichung der Ticketinfos am Dienstagabend – erhalten garantiert zwei Stehplätze. Abgeschlossen werden kann die Mitgliedschaft online oder ab Donnerstag vor Ort in Balingen.

Auch VfB-Fans können theoretisch Mitglied werden, zumal es ja in der Zollernalb-Region auch Anhänger beider Vereine gibt. Der Fokus soll aber klar auf den Balinger Fans liegen, wie der TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel unserer Redaktion sagte: „Wir sehen das Angebot als Anlass für langjährige TSG-Sympathisanten, den Schritt zur Mitgliedschaft zu gehen“, so Annel, „es gibt kein Verbot für Neuanmeldungen aus dem Stuttgarter Raum. Aber wir behalten uns ein Eingreifen vor, falls es überhand nimmt.“

Gibt es einen freien Verkauf?

Für den 21. Juli ist zwar ein freier Verkauf terminiert – ob es dazu aber wirklich kommt, ist fraglich. „Die Nachfrage ist sehr hoch“, sagt Annel, „wir halten es für möglich, dass das Stadion schon nach den ersten Verkaufsphasen ausverkauft ist und es keinen freien Verkauf gibt.“ Darüber werde man aber dann rechtzeitig informieren.