Zwei aus der VfB-Stammelf: Stürmer Serhou Guirassy (li.) und Abwehrspieler Waldemar Anton – wer sonst noch im Pokalspiel in der Startelf stehen wird, zeigen wir in unserer Bildergalerie.

Die Gefahren des DFB-Pokals sind allseits bekannt – und werden doch nicht immer gebannt. Jedes Jahr scheitern Favoriten gegen vermeintlich schwächere Gegner. Auch der VfB Stuttgart hat diese Erfahrung bereits gemacht, eine Wiederholung soll es an diesem Samstag (13 Uhr) im Reutlinger Kreuzeichestadion nicht geben. Weshalb Sebastian Hoeneß vor dem Duell mit dem Regionalligisten TSG Balingen die Sinne schärft. „Wir werden gefordert sein“, sagt der Trainer des VfB und versichert: „Wir bereiten uns auf den Gegner vor, wie auch auf jedes Bundesliga-Spiel.“

Dazu gehört auch, mit verletzungsbedingten Ausfällen klarzukommen. Beim VfB ist da zum Ende der Vorbereitung doch noch einiges zusammengekommen. Deniz Undav, Josha Vagnoman, Nikolas Nartey, Laurin Ulrich, Thomas Kastanaras, Fabian Bredlow und Maximilian Mittelstädt fehlen ebenso wie der im Pokal noch gesperrte Borna Sosa.

Immerhin: Die Elf, die am vergangenen Samstag bei der Generalprobe bei Sheffield United (3:0) aufgelaufen ist, könnte nun wieder beginnen. Unter anderem mit Alexander Nübel im Tor sowie Dan-Axel Zagadou und Waldemar Anton in der Innenverteidigung einer Viererkette. Nach der Partie auf der Insel hatte Hoeneß bereits ein positives Fazit gezogen. Entsprechend sagt er vor dem Pflichtspielstart: „Wir sind gut vorbereitet.“ Trotzdem mahnt er volle Konzentration an: „Wenn wir scharf sind, kann es nur einen Sieger geben – und das sind wir.“

Wie die Aufstellung des VfB im Pokalspiel gegen die TSG Balingen voraussichtlich aussehen wird, zeigen wir in unserer Bildergalerie.