12 Enttäuschter Abgang: Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart nach dem 0:1 gegen den SC Freiburg. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat gegen den SC Freiburg die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Dabei war vieles gut – doch nur eine Fehleinschätzung führte zum 0:1.















Ein letzter hoher Pass flog in den Strafraum des SC Freiburg. Der Torhüter Florian Müller hatte ihn weit aus der eigenen Spielhälfte des VfB Stuttgart getreten. Mit dem Mut der Verzweiflung. Doch die Kugel wurde nicht mehr kontrolliert in dieser neunten Minute der Nachspielzeit. Die langen Stürmer Sasa Kalajdzic und Luca Pfeiffer kamen einfach nicht mehr an den Ball, sodass die Gäste auch diese Szene klärten. Mit dem 0:1 (0:1) brachten sie dem VfB im Landesduell die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga bei.