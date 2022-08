So will Pellegrino Matarazzo spielen lassen

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo kann wieder mit Linksfuß Borna Sosa für die Startelf planen.

Der VfB empfängt im zweiten Heimspiel der Saison den SC Freiburg. Welchen Spielern vertraut Trainer Pellegrino Matarazzo im baden-württembergischen Landesduell?















Voller Fokus von der ersten Minute an: Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) den SC Freiburg empfängt, soll es unter keinen Umständen einen Fehlstart wie in den jüngsten beiden Spielen geben. „Wir haben das thematisiert“, sagt VfB-Coach Pellegrino Matarazzo über die frühen Gegentore, „unsere Antennen sind da ganz hochgefahren.“

Auch, weil Freiburg meist gut in die Spiele startet und in den vergangenen drei Bundesliga-Duellen in Stuttgart immer früh in Führung ging. „Wir brauchen eine absolute Aufmerksamkeit von Beginn an“, sagt der VfB-Trainer – und lobt den SC: „Das ist eine extrem reife Mannschaft, die ein komplettes Spiel hat.“

Borna Sosa ist nach seinen Adduktorenproblemen wieder fit

In der VfB-Startelf deutet sich eine Änderung an: Der wieder vollständig genesene Borna Sosa (zuletzt Adduktorenprobleme) könnte auf der linken Außenbahn in die Anfangsformation rücken, Silas Katompa dafür wie schon in der Schlussphase bei Werder Bremen nach vorne in den Sturm. Youngster Tiago Tomas würde dann nach zuletzt durchwachsenen Leistungen die Bank drohen. Der Portugiese hatte zudem das Abschlusstraining am Freitagnachmittag wegen einer Erkältung verpasst, weshalb sein Einsatz ohnehin fraglich ist.

