VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Siegeswille, Top-Tor, „big point“ – wie der VfB den SC Freiburg distanziert hat

Siegeswille, Top-Tor, „big point“ – wie der VfB den SC Freiburg distanziert hat

Es lief schon die 89. Minute im baden-württembergischen Landesduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Und: Man musste sich im Grunde schon damit abfinden, dass dieses Aufeinandertreffen ohne Tore und ohne einen Sieger über die Bühne gehen würde. Aber: Der VfB wollte sich damit nicht abfinden – und blieb im Vollgas-Modus. Und ließ die Schüssel namens MHP-Arena tatsächlich wieder spät explodieren.