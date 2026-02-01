VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Siegeswille, Top-Tor, „big point“ – wie der VfB den SC Freiburg distanziert hat
15
Jubel beim VfB Stuttgart nach dem 1:0-Sieg über den SC Freiburg. Foto: Baumann/Volker Mueller

Der VfB hat den SC Freiburg besiegt und nun zwölf Punkte Vorsprung auf Rang sieben. Entscheidend war der Wille, das Spiel doch noch zu gewinnen. Unsere Analyse zum Landesduell.

Es lief schon die 89. Minute im baden-württembergischen Landesduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Und: Man musste sich im Grunde schon damit abfinden, dass dieses Aufeinandertreffen ohne Tore und ohne einen Sieger über die Bühne gehen würde. Aber: Der VfB wollte sich damit nicht abfinden – und blieb im Vollgas-Modus. Und ließ die Schüssel namens MHP-Arena tatsächlich wieder spät explodieren.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.