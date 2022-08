12 Maximilian Eggestein (li.) gegen VfB-Angreifer Silas Katompa. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Fans witterten Zeitspiel, doch Maximilian Eggestein hatte es böse erwischt. Der Profi des SC Freiburg brach sich im Spiel gegen den VfB Stuttgart die Hand, spielte aber weiter. Was Christian Streich beeindruckte.















Als Maximilian Eggestein in der Schlussphase der Partie des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg (Liveticker zum Nachlesen) am Boden lag und sich behandeln ließ, war die Wut vieler Fans in der Mercedes-Benz-Arena groß Sie witterten Zeitspiel des Freiburger Mittelfeldspielers. Zumal Eggestein die Partie danach noch zu Ende spielte. Aber: Wer hinterher hörte, was Christian Streich über seinen Schützling sagte, der wusste: Eggesteins Behandlungspause war alles andere als eine Schauspieleinlage.

„Die Hand ist gebrochen, vielleicht auch die Elle oder die Speiche“, sagte der Freiburger Trainer. Eggestein habe zwar weiterspielen wollen, aber auch berichtet, wie er immer wieder spürte, dass „die Knochen gerieben haben“. Auf dem Feld sei die Hand des früheren Trainers getapt und geschient worden.

Nach der Partie, so sagte es Streich, habe Eggestein „kein Aufhebens“ um seine Verletzung machen wollen: „Er sitzt in der Kabine und sagt: Trainer, wir haben gewonnen, alles ok.“ Angenehm sei das aber sicher nicht gewesen. Ob und wie lange Maximilian Eggestein ausfallen wird, war direkt nach der Partie, die der SC 1:0 gewonnen hatte, noch unklar. Passiert war die Verletzung, als der Mittelfeldspieler einen hart geschossenen Ball an die Hand bekam.