Dieter Thomas Kuhn als Ehrenamtler Schlagerkönig an der Schnellteststation

Dieter Thomas Kuhn, Tübingens erfolgreichster Schnulzeninterpret, hilft seit Wochen am Corona-Abstrichstand mit. Statt Brusttoupet trägt er Maske. Er packt an, wo er gebraucht wird – nur singen will er nicht.