VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo plagen große Verletzungssorgen.

Um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Startelf.

Stuttgart - Man muss es schon fast eine Rekordkulisse nennen: Knapp 25 000 Zuschauer werden den VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg unterstützen und damit so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Auch wenn am Freitag noch Karten übrig waren, so wird die Mercedes-Benz-Arena zum Landesduell doch gut gefüllt sein. Was auch dem VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo gefällt, der sagt: „Das ist emotional eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Fußball.“

Der US-Amerikaner wird an der Seitenlinie wieder lauter brüllen müssen, um seine Spieler zu erreichen. Es werden im Wesentlichen dieselben sein, die schon beim Saisonauftakt gegen Fürth (5:1) und gegen RB Leipzig (0:4) das Gerüst bildeten. Auch wenn sich Tanguy Coulibaly inzwischen zurückgemeldet hat. Vor den langzeitverletzten Sasa Kalajdzic, Mo Sanko, Silas Katompa Mvumpa und Chris Führich werden in Kürze Nikolas Nartey (Coronainfektion), Atakan Karazor (muskuläre Probleme) und Orel Mangala (Oberschenkelverletzung) zurückerwartet. Sie sind aber „höchstwahrscheinlich keine Option für das Wochenende“ (Matarazzo), dann aber für das Spiel nach der Länderspielpause bei Eintracht Frankfurt.

