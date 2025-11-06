1 Am Donnerstag in Stuttgart wieder als Experte im Einsatz: Lothar Matthäus mit Moderatorin Laura Papendick Foto: imago/Eibner

Lothar Matthäus ist omnipräsent als TV-Experte – an diesem Donnerstag ist er in der Europa League in Stuttgart im Einsatz. Vorher spricht er hier ausführlich über den VfB.











Link kopiert

Lothar Matthäus hat einen sportlichen Tag vor sich. Tennisspielen und der Gang ins Fitnessstudio stehen nach dem Gespräch mit unserer Redaktion auf dem Plan. Zudem joggt der heute 64-jährige Weltmeister von 1990 daheim in München fünfmal in der Woche jeweils eine Stunde lang durch den Englischen Garten. Ansonsten ist Matthäus als TV-Experte in Europas Stadien unterwegs – an diesem Donnerstag im Free-TV bei RTL beim Europa-League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr). Vorher gibt er bei uns seine Expertise zu den Weiß-Roten ab.