VfB Stuttgart gegen Roter Stern Belgrad: VfB-Vereinsbeirat warnt vor „Lebensgefahr“ für VfB-Fans

In zwei Wochen ist es wieder so weit. Dann können sich die VfB-Fans auf die nächste Reise durch Europa machen. Am 27. November trifft der VfB in Belgrad auf den serbischen Rekordmeister Roter Stern.

Die Fans von Roter Stern Belgrad sind für ihre leidenschaftliche Unterstützung ihrer Mannschaft europaweit bekannt. Einige Anhänger schlagen dabei immer mal wieder über die Stränge und werden gewalttätig. Beispielsweise wurden 2017 bei Ausschreitungen am Rande des Derbys gegen Partizan Belgrad 17 Personen verletzt.

Zudem sollen Roter-Stern-Fans 2019 einem Medienbericht zufolge nach einem CL-Qualifikationsspiel gegen die Young Boys Bern ein Lokal mit vollen Bierdosen beworfen haben, weil sie sich an der LGBTQ-Flagge an dem Haus gestört haben sollen.

Bühler warnt vor Ticketkauf außerhalb des Gästebereichs

Vor diesem Hintergrund hat sich der stellvertretende Vorsitzende des Stuttgarter Vereinsbeirats, André Bühler, auf X (ehemals Twitter) mit einem Appell an die VfB-Fans gewandt. Bühler schreibt: „Von Belgrader Vereinsseite aus wurde dringend davor gewarnt, außerhalb des Gästebereichs Karten zu kaufen oder sich gar im Heimbereich zu bewegen. Es herrsche ansonsten „Lebensgefahr“.“ Bühler weiter: „Macht keine dummen Sachen und seid vorsichtig, liebe Leute.“

Szenen, wie im Estadio Santiago Bernabéu, als VfB-Fans in Scharen außerhalb des Gästeblocks das Spiel verfolgten, wird es im Stadion Rajko Mitić somit wohl nicht geben. Ganz auf den Support seiner Anhänger muss der VfB jedoch nicht verzichten. Rund 3000 Plätze fasst der Gästeblock des Belgrader Stadions, in das insgesamt rund 55.000 Fans passen.

Und zumindest eine Person auf Seiten von Roter Stern Belgrad wird sich auf die VfB-Fans im Stadion Rajko Mitić freuen. Denn für Angreifer Silas kommt es nach seinem Wechsel auf Leihbasis zu Roter Stern im Sommer zum ersten Wiedersehen mit seinem langjährigen Verein.