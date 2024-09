VfB Stuttgart gegen Real Madrid: Die Königlichen – ein einziges Mysterium

1 November 1993: VfB-Profi Andreas Buck am Ball gegen Real Madrid Foto: imago//Herbert Rudel via www.imago-images.de

Im November 1993 gastierte Real Madrid beim VfB Stuttgart zum Freundschaftsspiel – mit Ivan Zamorano und Robert Prosinecki. Die Partie damals gegen die Königlichen bietet sicher viele Anekdoten. Dachten wir zumindest.











Große Ereignisse werfen auch in der Planung ihre Schatten voraus. Der VfB in der Champions League bei Real Madrid am ersten Spieltag – das ist groß. Also macht man sich entsprechend innerhalb der Redaktion dem Anlass entsprechend viele Gedanken um möglichst viele schöne Geschichten rund um das Duell bei den Königlichen. Eine davon – oder besser: ihr Ansatz – lag auf der Hand: Hat der VfB schon mal gegen die Königlichen gespielt, und, falls ja: Wer war da alles dabei und könnte schöne Anekdoten von damals erzählen?