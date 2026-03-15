VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß und der VfB wollen gegen RB Leipzig im Rennen um die Champions-League-Plätze punkten. Mit welcher Startelf? In der Bildergalerie sehen Sie die voraussichtliche Anfangsformation. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der Trainer des VfB möchte nach der Porto-Niederlage wichtige Punkte im Rennen um die Champions League holen – und dürfte erneut rotieren. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.











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Der Blick auf die Tabelle sagt alles: Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr) in der Bundesliga RB Leipzig empfängt, werden wichtige Weichen im Rennen um die Champions League gestellt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß liegt derzeit auf Rang vier – dem letzten, der sicher zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Punktgleich und mit einer um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz folgt dahinter RB.

Während die Leipziger in dieser Saison nicht international im Einsatz sind und mit einer vollen Woche Vorbereitungszeit in die Partie gehen, ist der VfB drei Tage nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto erneut gefordert. Wie in dieser Saison üblich dürfte Hoeneß wieder mehrere Wechsel vornehmen, um die nötige Frische auf den Platz zu bringen.

Ole Werner: „Stuttgart ist diesen Rhythmus gewohnt“

Leipzig-Trainer Ole Werner geht derweil nicht davon aus, dass die Mehrfach-Belastung ein Nachteil für den VfB darstellt. „Stuttgart ist diesen Rhythmus gewohnt“, sagt der 37-Jährige, der mit einem Duell auf Augenhöhe rechnet – und viel Geschwindigkeit: „Es wird ein schnelles Spiel sein, beide Mannschaften suchen immer wieder Tiefe und Tempowechsel.“