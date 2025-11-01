VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Ohne Tomas, aber mit viel Offensivpower – so will Hoeneß spielen lassen

Ohne Tomas, aber mit viel Offensivpower – so will Hoeneß spielen lassen

12 Wir glauben, Sebastian Hoeneß setzt auf diese Aufstellung. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der VfB Stuttgart tritt bei RB Leipzig an. Sebastian Hoeneß setzt auf diese Aufstellung.











Die Abläufe des VfB Stuttgart werden in diesen Tagen von den drei großen R bestimmt. Reisen, Regeneration und Rambazamba. Am Samstag in Leipzig (15.30 Uhr, Liveticker) steht mal wieder Letzteres auf dem Speiseplan. Als Tabellendritter reisen die Stuttgarter zum Tabellenzweiten in die Messestadt.

„Wir möchten das Momentum behalten und unseren Teil dazu beitragen, dass es das erwartete Spitzenspiel wird“, sagt Chefcoach Sebastian Hoeneß im Vorfeld. Er hat quasi seinen vollen Kader zur Verfügung, lediglich Ermedin Demirovic und Dan-Axel Zagadou fallen aus, ein Fragezeichen steht hinter Tiago Tomas.

Man sei „in der Lage, mit Widerständen umzugehen und unsere eigenen Stärken auszuspielen“, so Hoeneß. Hohe Bereitschaft zeigen, defensiv konzentriert sein, offensiv Lösungen finden, resilient sein – viel hat sich der VfB in den vergangenen Wochen erarbeitet. „Es sind noch einige Schritte zu gehen, aber die Richtung stimmt“, sagt der 43-Jährige. Mit welcher Startelf der nächste Schritt erfolgen soll, sehen sie in der Bilderstrecke.