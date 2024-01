VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: 5:2 gegen RB – die Gründe für die VfB-Gala

9 Enzo Millot (re.) legte den Grundstein zum Erfolg des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart stand vor der Partie gegen RB Leipzig an einer entscheidenden Weggabelung dieser Saison – und hat eindrucksvoll die Kurve bekommen. Was sind die Gründe für die 5:2-Gala? Wir analysieren die Partie.











Es war ja in vielerlei Hinsicht ein spezieller Nachmittag in der Stuttgarter MHP-Arena. Der VfB Stuttgart hat erstmals ein Bundesligaduell mit RB Leipzig gewonnen, der VfB-Angreifer Jamie Leweling hat sein erstes Bundesligator für sein aktuelles Team erzielt. Und sein Kollege Deniz Undav schnürte gleich einen Dreierpack, weshalb es für sein Team zum ersten Ligaerfolg dieser Saison ohne den Stürmer Serhou Guirassy reichte. Und dem ersten in diesem Jahr nach bisher zwei Niederlagen in 2024.