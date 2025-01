VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain: „Wir können erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb gehen“

14 Der VfB Stuttgart hat gegen Paris Saint-Germain mit 1:4 verloren. Foto: dpa/Tom Weller

Nach dem 1:4 des VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am achten Spieltag der Champions League empfing der VfB Stuttgart das französische Starensemble von Paris Saint-Germain. Die Schwaben unterlagen mit 1:4 – und sind somit aus der Königsklasse ausgeschieden. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Natürlich sind wir enttäuscht. Sicher war zu Beginn auch ein wenig Aufregung spürbar. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr stark ist und das Spiel ernstgenommen hat. Paris war in vielen Bereichen besser und hat das Spiel verdient gewonnen. Und dennoch hat meine Mannschaft nach einer Horrorhalbzeit großen Charakter gezeigt. Die Jungs haben es weiter versucht – aber mit dem 0:4 war die Messe gelesen. Wir können erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb gehen. Diesen Abend werden wir gemeinsam verarbeiten – und wollen am Samstag eine Reaktion zeigen.“

PSG-Coach Luis Enrique: „Unser Ziel war die Qualifikation für die K.o.-Phase und das haben wir geschafft. Und zwar auf klare Art und Weise. Die Leistung, die wir an diesem Abend gezeigt haben, berechtigt zu dieser Aussage. Wir haben die Partie von Beginn an kontrolliert und absolut verdient gewonnen.“

VfB-Torhüter Fabian Bredlow: „Der Abend ist extrem bitter verlaufen. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, aber der frühe Rückstand hat uns getroffen. Paris, das muss so fair anerkannt werden, war in diesem Spiel die deutlich bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Unsere zweite Hälfte war besser, aber das hat leider nicht gereicht, um PSG nochmal in Bedrängnis zu bringen. Wir sind sehr enttäuscht und traurig im Moment, wissen aber auch, dass wir mit der Bundesliga und dem DFB-Pokal noch in zwei Wettbewerben sehr gut dabei sind. Darauf müssen wir uns jetzt gemeinsam fokussieren. Schließlich dürfen wir nicht vergessen: Für viele Spieler in unserem Kader war es die erste Saison in der Champions League, daraus können wir viel mitnehmen und lernen.“

Fabian Bredlow musste vier Gegentore hinnehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

VfB-Profi Maximilian Mittelstädt: „Wir sind heute auf eine Mannschaft getroffen, die auf Weltklasse-Niveau spielt. Wir wussten, dass wir eine Top-Leistung brauchen, um etwas mitzunehmen. Paris hat uns von Anfang an das Leben schwer gemacht, sie haben eine unfassbare individuelle Qualität aufs Feld gebracht und verdient gewonnen. Es war trotzdem eine tolle Reise, die wir erlebt haben in der Champions League. Wir sind stolz, dass wir diese Erfahrung machen durften, auch wenn sich das Ende traurig anfühlt. Es geht jetzt darum, in der Bundesliga so viel zu investieren wie nur möglich.“

VfB-Spieler Josha Vagnoman: „Paris hat es sehr, sehr stark gemacht, sie waren effektiv und haben nahezu jeden Fehler von uns eiskalt bestraft. Im Moment sind wir natürlich wahnsinnig enttäuscht. Wir wollten unbedingt das Weiterkommen schaffen, hier in unserem Stadion und mit den Fans an der Seite. Es ist bitter, dass wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Die individuelle Qualität von PSG war brutal hoch – es lag aber auch daran, dass wir nicht so in die Duelle und Zweikämpfe gekommen sind, wie wir uns das vorgenommen hatten und wie es auf solch einem Niveau auch notwendig ist. Unsere Aufgabe ist es jetzt, nicht lange zu trauern, sondern uns voll auf die Bundesliga und den DFB-Pokal zu fokussieren. In beiden Wettbewerben sind wir gut dabei, das müssen wir nutzen.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Der Gegner hat uns an die Grenzen geführt. Es war eine verdiente Niederlage. Wir haben es nie geschafft, dass alle elf Spieler am Limit waren. Das wäre nötig gewesen heute.“

