VfB Stuttgart gegen Maccabi: VfB sorgt für klare Verhältnisse – und macht einen großen Schritt
14
Jubel bei Deniz Undav, Tiago Tomas und Lazar Jovanovic Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB wird seiner Favoritenrolle beim 4:1 gegen Tel Aviv vor allem in der ersten Hälfte gerecht – und hat nun sogar Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League.

Noch ist es nicht offiziell unter Dach und Fach – de facto aber steht nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv fest, dass der Bundesligist auch nach der Ligaphase in der Europa League in der K.-o.-Phase mitmischen wird: Zwei Spieltage vor Schluss hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zwölf Punkte auf dem Konto, in der Vorsaison reichten zehn Zähler für den entscheidenden 24. Platz und das Weiterkommen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.