VfB Stuttgart gegen Maccabi: VfB sorgt für klare Verhältnisse – und macht einen großen Schritt

VfB sorgt für klare Verhältnisse – und macht einen großen Schritt

14 Jubel bei Deniz Undav, Tiago Tomas und Lazar Jovanovic Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB wird seiner Favoritenrolle beim 4:1 gegen Tel Aviv vor allem in der ersten Hälfte gerecht – und hat nun sogar Chancen auf den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League.











Noch ist es nicht offiziell unter Dach und Fach – de facto aber steht nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv fest, dass der Bundesligist auch nach der Ligaphase in der Europa League in der K.-o.-Phase mitmischen wird: Zwei Spieltage vor Schluss hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zwölf Punkte auf dem Konto, in der Vorsaison reichten zehn Zähler für den entscheidenden 24. Platz und das Weiterkommen.