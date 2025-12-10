VfB Stuttgart gegen Maccabi: Mehrere Ultra-Gruppen bleiben dem Spiel fern

1 Mehrere Ultra-Gruppen werden dem Spiel am Donnerstagabend fernbleiben. Foto: Baumann/Hansjürrgen Britsch

Die Sicherheitsvorkehrungen werden besonders hoch sein, wenn der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League Maccabi Tel Aviv empfängt. Unter anderem sollen am Einlass Metalldetektoren zum Einsatz kommen, im Stadion sind außerhalb der Fankurven jegliche Banner und Botschaften untersagt.

Nun haben mehrere Ultra-Gruppierungen aus Reaktion darauf entschieden, auf einen Besuch des Spiels zu verzichten – namentlich der Schwabensturm, die Schwaben Kompanie und die Crew 36, die den Schritt in einer gemeinsamen Stellungnahme begründeten. „Die Sicherheitsmaßnahmen, um das Spiel überhaupt durchführen zu können, verlangen von uns einen großen Verzicht auf elementare Bestandteile der Fan- und Stadionkultur und lassen es nicht zu, unsere Art Ultras zu leben.

Zugleich erkenne man die Bemühungen des VfB an, allen einen Stadionbesuch in gewohnter Form ermöglichen zu wollen. Man bitte alle VfBler, die dem Spiel ebenso fernbleiben wollen, „ihre Eintrittskarten entweder verfallen zu lassen oder diese lediglich an ehrliche Weiß-Rote weiterzugeben“.

Die größte Ultra-Gruppe, das Commando Cannstatt, wird der Partie dagegen nicht fernbleiben und auch im Stadion den Support zu koordinieren. Jedoch verzichte man aus organisatorischen Gründen und der enorm zeitintensiven (Material-)kontrollen in der gesamten Cannstatter Kurve außer Zaunfahnen auf andere optische Stilmittel wie Schwenkfahnen und Doppelhalter.

Die VfB-Fans stünden an diesem Abend unter einem medialen Brennglas, so das Commando Cannstatt: „Unsere Kurve wird an diesem Abend sicher nicht als Bühne für globalpolitische Äußerungen dienen und wir werden einen Missbrauch als solche auch nicht akzeptieren.“