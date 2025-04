VfB Stuttgart gegen Leipzig: Startelfgarantie für Woltemade – so wird Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß registriert vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig positive Spannung. Foto: dpa/Tom Weller

Eines scheint klar: Sollte der VfB Stuttgart morgen so gelöst aufspielen, wie sich Sebastian Hoeneß vor der Partie gegen Leipzig (Mittwoch, 2. April, 20.45 Uhr, Liveticker) bei der obligatorischen Pressekonferenz gab, dann könnte der ergebnistechnische Knoten bei den Weiß-Roten nach zuletzte sechs sieglosen Ligaspielen im Pokal nun endgültig platzen. Tiefenentspannt und gut gelaunt stellte sich der Trainer den Fragen und gab Einblick ins Innere der Mannschaft. „Positiv angespannt“ sei die Lage, er registriere gar einen „gewissen Hunger“ bei der Truppe, ließ Hoeneß wissen.

Große Bedeutung komme insbesondere den Fans zu. „Ich erwarte, dass es richtig knistert und richtig knallt“, prognostizierte der Trainer, nachdem es bereits am Samstagabend in Frankfurt direkt nach Abpfiff eine emotionale Ansage vom Vorsänger der Ultras an die Mannschaft gab. „Am Mittwoch machen wir Berlin klar“, hieß es da. Damit es mit dem Finaleinzug klappen kann, stellt Hoeneß seine beste Truppe auf den Platz. Darunter die am Wochenende gelb- oder sogar rot-gesperrt fehlenden Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Ameen Al Dakhil.

Eine Startelfgarantie gab es zudem für Nick Woltemade. „Er hat eine Pause gebraucht, wirkte müde. Das ist jetzt nicht mehr so, er wird spielen“, sagte Hoeneß mit Rückblick auf das vergangene Wochenende. Im Tor hat Hoeneß sich für Alexander Nübel entschieden. Die komplette Startelf, die Hoeneß wohl ins Rennen schicken wird, sehen Sie in der Bildergalerie. Viel Vergnügen beim Durchklicken.