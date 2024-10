VfB Stuttgart gegen KSV Holstein: Setzt Sebastian Hoeneß gegen Kiel auf frische Kräfte?

12 Sebastian Hoeneß setzt auf personelle Wechsel. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart kann wieder auf Fußball-Nationalspieler Chris Führich zurückgreifen. Der Flügelspieler hat nach einem Muskelfaserriss mit der Mannschaft trainiert, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Führich wird im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen Holstein Kiel wieder im Kader des Vizemeisters stehen.

VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller läuft gegen den noch sieglosen Neuling mit einer Handmanschette auf, erklärte Hoeneß weiter. Der Nationalspieler hat sich beim 1:0 in der Champions League am Dienstag bei Juventus Turin einen Finger gebrochen. Hoeneß kündigte an, dass er in der Startelf aufgrund der vielen englischen Wochen mit drei Wettbewerben sowie zwischenzeitlichen Einsätzen vieler Profis für ihre Nationalmannschaften gegen Kiel wieder personell rotieren lässt. „Wir werden versuchen, auch Frische auf den Platz zu bekommen“, sagte der 42-Jährige. Aber er wolle „nicht komplett durchwechseln“. Ein Kandidat für die Startelf könnte Angreifer El Bilal Touré sein, der in Turin nach seiner Einwechslung den Siegtreffer erzielte.

Nach zuletzt drei Bundesligaspielen ohne Sieg brauchen die Stuttgarter drei Punkte, um den Abstand zum oberen Tabellendrittel nicht zu groß werden zu lassen. Von der Königsklasse auf den Bundesliga-Alltag gegen einen Abstiegskandidaten umzuschalten, empfindet Hoeneß dabei als nicht einfach. „Die Herausforderung ist da. Da muss man nicht drumherum reden.“ Die Spieler müssten daher mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen.