VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel: Früher Kickers, heute Kiel – wie Marcel Rapp das Duell mit dem VfB sieht

1 Marcel Rapp ist seit Oktober 2021 Trainer von Holstein Kiel, im Sommer 2024 steig er mit dem Team in die Bundesliga auf (re. o.). Von 2007 bis 2011 war der Spieler bei den Stuttgarter Kickers (re. u.). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn, Baumann

Er stammt aus Pforzheim, spielte einst bei den Kickers. Nun kehrt Marcel Rapp als Trainer von Holstein Kiel nach Stuttgart zurück. Und spricht vor dem Spiel beim VfB über den Weg des Aufsteigers und die Chancen am Samstag.











Natürlich hat er sich den Auftritt des VfB Stuttgart bei Juventus Turin im TV angeschaut. Alles andere wäre ja auch fahrlässig, wenn eben jeder VfB in der Fußball-Bundesliga der eigene nächste Gegner ist. Die Stuttgarter empfangen am kommenden Samstag (15.30 Uhr) das Team von Holstein Kiel in der MHP-Arena – und dessen Trainer sagt nach besagtem Videostudium: „Der VfB hat eine sehr gute Mannschaft, die einen guten Fußball spielt.“ Aber: Marcel Rapp weiß noch viel mehr über Stuttgart.