1 Serhou Guirassy und Chris Führich (von links) wollen mit dem VfB vor der Winterpause unbedingt noch punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Erst gegen Hertha BSC, dann bei Bayer Leverkusen: Vom Ausgang der letzten beiden Bundesliga-Spiele dieses Jahres hängt beim VfB eine ganze Menge ab – tabellarisch wie personell.















Ein paar Tage sind es noch, dann verabschiedet sich der VfB Stuttgart aus dem Pflichtspieljahr 2022. Erst in die USA zu einer Marketingreise, dann in die knapp zweimonatige Winterpause. In welcher Verfassung? Das wird ganz maßgeblich vom Ausgang der beiden kommenden Bundesligaspiele gegen Hertha BSC an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Liveticker) und bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) abhängen. In diesen steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Aus mehreren Gründen.