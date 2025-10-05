VfB Stuttgart gegen Heidenheim: „Der Sieg war hochverdient“

12 Sebastian Hoeneß und der VfB liegen nach dem Sieg gegen Heidenheim auf Platz vier. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Nach dem 1:0 des VfB gegen den 1. FC Heidenheim haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Link kopiert

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben mehr Dynamik in der zweiten Halbzeit gebraucht gegen einen tief stehenden Gegner. Wir haben nichts zugelassen, aber anfangs zu wenig kreiert. Die Intensität in der zweiten Halbzeit war gut. Der Sieg war hochverdient, wir müssen uns fast schon ärgern, dass wir nicht mehr aus unseren Chancen gemacht haben. Das Tor von Medo (Ermedin Demirovic, d. Red.) muss zählen. Aber wir haben im dritten Spiel zu Hause den dritten Sieg geholt. Jetzt können wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen.“

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt: „Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht sehr gut. Wir haben das gemacht, was wir machen mussten: sehr kompakt verteidigen. Wir haben die zwei, drei Konter leider nicht nutzen können, um in Führung zu gehen. Zum Tor des VfB: Es ist das dritte Tor, das El Khannouss in dieser Saison mit der Innenseite ins lange Eck macht. Es ist vielleicht auch schwer zu verteidigen, trotzdem wussten wir, dass es passieren kann. Schade, weil meine Mannschaft hat das heute richtig gut gemacht und gut verteidigt. Am Ende ist es ein Arbeitssieg für den VfB geworden.“

Maximilian Mittelstädt gab die Vorlage zum 1:0. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

VfB-Profi Maximilian Mittelstädt: „Es war kein einfaches Spiel heute, wir haben alles reingehauen, gefightet und am Ende verdient gewonnen. Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen und haben nicht ganz so frisch gewirkt. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir zu Hause noch kein Gegentor bekommen haben.

VfB-Sportdirektor Christian Gentner: „Das Ergebnis ist das Wichtigste heute. Es war ein zähes Spiel, wir sind schwer reingekommen. Wir waren nicht schnell in den Beinen und im Kopf – und haben es Heidenheim einfach gemacht. Das wurde im Lauf der zweiten Halbzeit besser. Die Einwechslungen haben uns Impulse gegeben.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.