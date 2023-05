14 Selbstbewusster Coach: In unserer Bildergalerie haben wir die wichtigsten Momente von Tim Walters ereignisreicher Zeit auf der Trainerbank des VfB Stuttgart zusammengestellt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der frühere VfB-Coach gastiert in der Relegation mit dem HSV in Stuttgart. Wir blicken auf das turbulente halbe Jahr von Tim Walter auf der Stuttgarter Trainerbank in der Saison 2019/20 zurück.















Langweilig war es mit ihm nie: Tim Walters Zeit als Cheftrainer des VfB Stuttgart dauerte zwar nur ein halbes Jahr, lieferte aber Schlagzeilen und Aufreger in Hülle und Fülle. Im Sommer 2019 wechselte der selbstbewusste Fußballlehrer von Holstein Kiel zum Bundesliga-Absteiger nach Bad Cannstatt – mit dem klaren Ziel Wiederaufstieg.

In den folgenden Monaten spielte Walter mit dem VfB zwar in der Spitzengruppe der Zweiten Liga mit, eckte aber auch immer wieder an. Mit gegnerischen Trainern und Schiedsrichtern, zuletzt dann auch mit den eigenen Vorgesetzten ob seines rigorosen Festhaltens an einem Spielstil mit viel Ballbesitz und einer riskanten Spieleröffnung. Im Dezember 2019 war das Tuch endgültig zerschnitten, es kam zur Trennung.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf Tim Walters turbulentes halbes Jahr als VfB-Coach zurück, in dem übrigens auch die heutigen Stammspieler Silas Katompa und Wataru Endo für die Stuttgarter debütierten. Viel Spaß beim Durchklicken.