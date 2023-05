1 Stiller Anführer: Der VfB-Kapitän Wataru Endo ist einer der Stuttgarter Schlüsselspieler. Foto: Baumann/Julia Rahn

In der Relegation treffen zwei Traditionsvereine aufeinander, die auch mit sich selbst zu kämpfen haben. Eine Bestandsaufnahme vor dem ersten Anpfiff am Donnerstag.















Zum Saisonabschluss steht ein großes Duell an: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV. Zwei taumelnde Riesen, die nun in der Relegation aufeinandertreffen. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/Sat 1) wird das erste von zwei Entscheidungsspielen um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga angepfiffen. Und vor der Begegnung in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena stellen sich einige wichtige Fragen. Ein Blick auf zwei Traditionsvereine, die auch mit sich selbst zu kämpfen haben.