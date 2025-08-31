VfB Stuttgart gegen Gladbach: Kein glanzvoller Sieg, aber ein immens wichtiger

14 Atakan Karazor und der VfB haben den ersten Saisonsieg eingefahren. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Keine Frage, ein berauschender Sieg voller Leichtigkeit sieht anders aus. Das 1:0 des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach war vielmehr hart erkämpft, eher chancenarm, fußballerisch nichts für die Annalen. Aber: Das lag angesichts der Begleitumstände schon im Vorfeld nahe. Der Abgang von Nick Woltemade sorgte für Unruhe und einen offensiven Substanzverlust, das kräftezehrende Pokalspiel in Braunschweig dreieinhalb Tage zuvor für schwere Beine. Die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Deniz Undav tat schließlich ihr Übriges und ließ die offensiven Alternativen im Kader nochmals rarer werden.