VfB Stuttgart gegen Gladbach: Dieser Elf vertraut Sebastian Hoeneß beim Heimstart

Intensiv will der VfB Stuttgart spielen, mutig und mit einem Schuss Cleverness. So stellt sich Sebastian Hoeneß jedenfalls den Heimauftritt seiner Mannschaft an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach vor. „Die Gladbacher haben einen spielerischen Ansatz, da müssen wir in bestimmten Phasen auch schlau agieren“, sagt der Trainer des Fußball-Bundesligisten. Dabei muss er weiter auf eine Reihe von Abwehrspielern verzichten.

Luca Jaquez wird nach einem Nasenbeinbruch noch nicht auflaufen können. Ebenso wenig Jeff Chabot, der Adduktorenprobleme hat. Ameen Al-Dakhil (muskuläre Probleme) fällt dazu aus. Die verletzten Leonidas Stergiou und Silas fehlen ohnehin. Damit dürften wie beim denkwürdigen Pokalerfolg in Braunschweig Finn Jeltsch und Ramon Hendriks die Innenverteidigung bilden.

Im Angriff glaubt Hoeneß auch ohne Nick Woltemade (Wechsel zu Newcastle United) genug Energie auf den Platz zu bekommen. „Wir können kurzfristig reagieren und sind schlagkräftig“, sagt der Trainer, der sich mit dem Team nach der Auftakt-Niederlage in Berlin einiges vorgenommen hat. Ermedin Demirovic, der zuletzt aus dem Spiel doppelt traf, bietet sich als Mittelstürmer an.