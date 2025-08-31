VfB Stuttgart gegen Gladbach: Der Grund für die Auswechslung von Chris Führich
14
Chris Führich musste vorzeitig vom Feld. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Flügelstürmer wird gegen die Borussia ein- und wieder ausgewechselt. Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Maßnahme, die er nicht auf Führichs Leistung zurückführt.

Als die Emotionen ihren Höhepunkt erreichten, war Sebastian Hoeneß mit etwas ganz anderem als Jubeln beschäftigt. Der Trainer des VfB Stuttgart nahm Chris Führich nach dem Führungstor gegen Borussia Mönchengladbach zur Seite, sprach mit dem Flügelstürmer, erklärte und ordnete ein. Der Grund? Führich war beim 1:0-Sieg erst eingewechselt worden nach dem verletzungsbedingten Aus von Deniz Undav (14.) – musste dann aber wieder vorzeitig vom Feld (64.). Für Fußballer stets eine unangenehme Sache.

