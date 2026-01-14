VfB Stuttgart gegen Frankfurt: Starker Start – aber der VfB muss wachsam bleiben

Starker Start – aber der VfB muss wachsam bleiben

21 Der VfB jubelt über einen äußert gelungenen Re-Start in die Saison. Foto: Katharina Kausche/dpa

Der VfB Stuttgart reiht eine Spitzenleitung an die nächste. Doch der gute Start ins Jahr birgt auch eine Gefahr, findet unser Redakteur Philipp Maisel.











Gefährlich gut startet der VfB Stuttgart in dieses Fußballjahr 2026. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß knüpfte gegen Eintracht Frankfurt nahtlos an die Leistung vom vergangenen Wochenende in Leverkusen nahtlos an. Stuttgart spielte wie aus einem Guss, ließ sich auf von kurzzeitig stärkeren Phasen der Eintracht nicht aus dem Konzept bringen. Siegte am Ende verdient mit 3:2.