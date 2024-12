VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Mit dieser Elf geht Sebastian Hoeneß den letzten Kraftakt an

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß blickt auf das Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart geht den letzten Kraftakt des Jahres an. „Ich erwarte, dass wir dieses Spiel noch einmal mit vollem Engagement auf unsere Seite ziehen“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß vor der Heimpartie an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli. Mit einem Sieg will der VfB seine Tabellenposition in der Fußball-Bundesliga untermauern, möglichst sogar verbessern.

Seit vier Ligaspielen sind die Stuttgarter unbesiegt, diese Serie soll gegen den Aufsteiger aus Hamburg fortgesetzt werden. „St. Pauli ist defensiv stabil und sehr laufstark“, so Hoeneß. Erst 19 Gegentore und ein Durchschnitt von 120 gelaufenen Kilometern pro Begegnung belegen diese Einschätzung des 42-Jährigen. Entsprechend stellt der Trainer seine Spieler ein: „Wir müssen noch einmal in den roten Bereich gehen.“

Verzichten muss Hoeneß voraussichtlich auf den erkrankten Atakan Karazor. Noch besteht aber eine Resthoffnung, dass er dabei sein kann. Für den Kapitän würde Yannik Keitel im Mittelfeld spielen. Für Deniz Undav und Jamie Leweling kommt die Partie nach ihren Muskelverletzungen noch zu früh. El Bilal Touré fehlt ohnehin. Justin Diehl fällt zudem aus. Der Flügelstürmer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen.