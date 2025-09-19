VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Mit dieser Anfangself will der VfB durchstarten

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sucht im Spiel der Stuttgarter die richtige Balance. Foto: Baumann

Sebastian Hoeneß fordert nach der Niederlagezuletzt eine deutliche Leistungssteigerung – und der Trainer denkt über Veränderungen nach.











Die enttäuschende Niederlage im Landesduell beim SC Freiburg wirkt nach. Sebastian Hoeneß denkt vor dem Heimspiel des VfB Stuttgart an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli über personelle Veränderungen nach, um einen Fehlstart in die Fußball-Bundesliga zu verhindern. „Es ist doch klar, dass nach so einem Spiel die Steine einmal öfter umgedreht werden, um zu sehen, woran es gelegen hat und wo wir uns verbessern können“, sagt der Trainer.

Eine Position, über die im Trainerteam diskutiert wird, ist der Posten von Josha Vagnoman. Nach starker Vorbereitung hat der Rechtsverteidiger zuletzt nicht überzeugt. Ergibt sich daraus eine neue Chance für Lorenz Assignon? Der französische Neuzugang kam in den Pflichtpartien bislang nicht an Vagnoman vorbei. Jetzt könnte der 25-Jährige neue Stabilität hinten bringen und frischen Schwung nach vorne auslösen.

„Der FC St. Pauli ist bestens organisiert und verfügt über klare Abläufe. Die Aufgabe wird sein, den guten Lauf zu brechen“, sagt Hoeneß, der wieder auf Ameen Al-Dakhil zurückgreifen kann. Der Belgier hat die Woche über voll trainiert. Dagegen fällt dessen Abwehrkollege Luca Jaquez nach einem Nasenbeinbruch weiter aus.