VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Der VfB präsentiert sich mit neuer Energie
13
Der Torschütze und Jamie Leweling jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Elf von Sebastian Hoeneß hat sich wieder gestrafft. Das war nötig – und die gezeigte Lauf- und Zweikampfstärke bildet nun den neuen Maßstab, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Es ist Druck auf dem Kessel gewesen. Denn es drohte dem VfB Stuttgart ein Fehlstart in die Fußball-Bundesliga. Doch die Mannschaft des Pokalsiegers hat sich nach der enttäuschenden Niederlage in Freiburg gestrafft. Sie hat ein neues Energielevel gefunden und sie hat gegen den FC St. Pauli verdient mit 2:0 gewonnen. Damit haben die Schützlinge von Sebastian Hoeneß das getan, was der Trainer gefordert hat. Er will ein aggressives Spiel gegen den Ball sehen, vor allem aber ein dynamisches mit der Kugel. Das ist die Basis – und nun auch der Maßstab für die kommenden Partien.

