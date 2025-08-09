VfB Stuttgart gegen FC Bologna: Härtetest gegen clevere Italiener – die wichtigsten VfB-Erkenntnisse

17 Der VfB-Verteidiger Luca Jaquez (links) überzeugt gegen den FC Bologna. Foto: Baumann

Der VfB hat beim Fest rund um die Saisoneröffnung mit 0:1 gegen den italienischen Pokalsieger verloren. Dennoch sieht Sebastian Hoeneß auch viel Positives.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat noch einmal alles versucht, um das Ergebnis wenigstens ein wenig schöner zu gestalten. Doch der Abwehrblock des FC Bologna hielt den weiß-roten Angriffen stand – und so verteidigte der italienische Pokalsieger gegen den deutschen Pokalsieger das italienischste Ergebnis, das es gibt: 1:0 – oder aus Sicht des Fußball-Bundesligisten 0:1. „Das Resultat ist aber erst einmal nachrangig“, sagte Sebastian Hoeneß nach dem Härtetest. Unzufrieden war der VfB-Trainer allerdings nicht, denn seine Mannschaft spielte eine Woche vor dem Supercup gegen den FC Bayern München über weite Strecken gut und es lassen sich Erkenntnisse aus der Testpartie ziehen. Hier die wichtigsten für den VfB.