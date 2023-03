11 Große Freude: Cacau (rechts) bezwang FCB-Schlussmann Oliver Kahn im April 2007 doppelt und führte den VfB in dessen Meistersaison damit zum bislang letzten Heimerfolg gegen den FC Bayern. Foto: baumann/Baumann

Seit einigen Spielzeiten wartet der VfB Stuttgart nun schon auf drei Punkte vor eigener Kulisse gegen den FC Bayern. Dass die Schwaben die Münchner aber auch schon kalt erwischt haben, zeigt ein Blick in die Vergangenheit.















Link kopiert

Wenn der FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) in Stuttgart antritt, kehrt er erstmals seit Dezember 2021 in die Mercedes-Benz-Arena zurück. Vor rund zwei Jahren fuhr der Rekordmeister dort einen 5:0-Erfolg ein. Es war zugleich der zwölfte Münchner Auswärtssieg in Stuttgart in Folge. Mehrere Male verlor der VfB zwar nur knapp, Punkte gab es seit einem 0:0 im Oktober 2009 aber nichts mehr.

Vorheriger VfB-Sieg im November 2007

Doch die Negativläufe gegen die Gäste aus Münchner sind bei weitem nicht immer so lang ausgefallen wie aktuell. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 taten sich die Bayern mehrfach schwer und reisten ohne Punkte heim. Unsere Bildergalerie erinnert an die fünf jüngsten VfB-Heimsiege gegen den Rekordmeister.