VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Diese Mannschaft schickt Hoeneß in den Südschlager

12 Diese Mannschaft schickt Hoeneß in den Südschlager. Foto: dpa/Harry Langer

Der VfB Stuttgart hat einen personellen Ausfall zu beklagen vor dem Südgipfel gegen den FC Bayern München. Doch Trainer Sebastian Hoeneß zeigt sich grundsätzlich zuversichtlich vor dem Duell am Abend.











Link kopiert

Der Südgipfel steht an. Das traditionsreiche Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München gab es schon 161 Mal in der Historie. Das Aufeinandertreffen an diesem Freitagabend steht personell unter einem relativ guten Stern, beide Teams können quasi aus dem Vollen schöpfen. Je Team fällt ein Stammspieler aus, der noch am letzten Wochenende in der Startelf stand. Beim FC Bayern München ist das Joshua Kimmich, beim VfB Stuttgart Leonidas Stergiou. Für ihn wird Josha Vagnoman spielen.

„Wir wollen einen leidenschaftlichen, couragierten Auftritt hinlegen, unsere Themen, unsere Stärken auf den Platz bringen. Wir haben in Hoffenheim einen Schritt in die richtige Richtung gesehen“, sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie. „Die Trainingswoche war gut, wir haben wieder Frische, Stiffness, Spielfreude gezeigt, die uns in den letzten Wochen zum Teil abging, das haben wir nicht immer konstant abrufen können“, benennt Hoeneß eines der Hauptprobleme seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. In nahezu jeder Partie zeigte das Team streckenweise Leistungsschwankungen, die Punkte kosteten. „Wir sind immer hart bestraft worden, das muss man leider konstatieren“, sagt Hoeneß zu der mäßigen Bilanz von nur vier Punkten aus den letzten fünf Bundesligapartien. Im Südgipfel soll das nun wieder besser werden.

Neben Stergiou muss Hoeneß noch auf die Langzeitverletzten Luca Raimund, Dan-Axel Zagadou, Nikolas Nartey, El Bilal Touré und Ameen Al-Dakhil verzichten. Die beiden Letztgenannten dürften allerdings in der kommenden Woche wieder im Kader sein und mit nach Kiel reisen.