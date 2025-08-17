VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Manuel Neuer lobt zwei VfB-Profis
16
Zeigte in der zweiten Hälfte einen starken Reflex: Manuel Neuer. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Muelle

„Es ist immer gefährlich“: Der mehrmalige Welttorhüter zollt der Stuttgarter Offensive eine Menge Respekt – und bezieht sich dabei nicht nur auf Nick Woltemade.

Es ging Schlag auf Schlag. Mitte der ersten Hälfte tauchte der VfB Stuttgart im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) binnen zwei Minuten gleich zweimal vor dem Tor der Münchner auf, in jeweils sehr aussichtsreichen Abschlusspositionen. Erst Deniz Undav, der nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite von der Strafraumgrenze zum Schuss kam (22.). Dann Nick Woltemade, der nach einem Undav-Steckpass sogar noch ein bisschen näher vor Torhüter Manuel Neuer abschloss (24.).https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-news-das-muessen-sie-heute-ueber-den-vfb-aktuell-wissen.069e6861-c5b9-4499-b499-aed3c026f1c5.html

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.