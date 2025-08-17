VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Manuel Neuer lobt zwei VfB-Profis

16 Zeigte in der zweiten Hälfte einen starken Reflex: Manuel Neuer. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Muelle

„Es ist immer gefährlich“: Der mehrmalige Welttorhüter zollt der Stuttgarter Offensive eine Menge Respekt – und bezieht sich dabei nicht nur auf Nick Woltemade.











Link kopiert

Es ging Schlag auf Schlag. Mitte der ersten Hälfte tauchte der VfB Stuttgart im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) binnen zwei Minuten gleich zweimal vor dem Tor der Münchner auf, in jeweils sehr aussichtsreichen Abschlusspositionen. Erst Deniz Undav, der nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite von der Strafraumgrenze zum Schuss kam (22.). Dann Nick Woltemade, der nach einem Undav-Steckpass sogar noch ein bisschen näher vor Torhüter Manuel Neuer abschloss (24.).https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-news-das-muessen-sie-heute-ueber-den-vfb-aktuell-wissen.069e6861-c5b9-4499-b499-aed3c026f1c5.html